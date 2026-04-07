Челси готов продать Гарначо спустя год после трансфера: в клубе разочарованы

Дата публикации: 07-04-2026 10:55

Лондонский «Челси» может расстаться с вингером Алехандро Гарначо уже в ближайшее летнее трансферное окно. По информации источников, клуб готов рассмотреть предложения по аргентинскому футболисту.

21-летний игрок перешёл в «Челси» только прошлым летом из «Манчестер Юнайтед» примерно за 40 миллионов фунтов, однако так и не смог закрепиться в основном составе. В рамках текущего сезона английской Премьер-лиги он забил лишь один гол, что не оправдало ожиданий руководства клуба.

Сообщается, что «Челси» не намерен удерживать игрока любой ценой и готов продать его примерно за ту же сумму, которую заплатил за трансфер. При этом ожидается интерес со стороны других клубов, которые могут попытаться перезапустить карьеру молодого аргентинца.

Также отмечается, что внутри клуба есть определённое разочарование этим переходом. Гарначо был подписан в конце трансферного окна, когда у «Челси» уже оставалось немного альтернативных вариантов усиления состава.

Всего в текущем сезоне Гарначо провёл 31 матч во всех турнирах, однако его вклад в атакующие действия команды оказался ниже ожиданий.

Теперь будущее футболиста будет зависеть от предложений, которые поступят летом, а также от планов «Челси» по обновлению состава.