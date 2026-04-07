Моуриньо разнёс игроков «Бенфики»: «Некоторым не хватает характера и голода»

Дата публикации: 07-04-2026 10:58

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо эмоционально прокомментировал ничью с «Каза Пией» (1:1) в 28-м туре чемпионата Португалии, заявив, что команда фактически лишилась шансов на чемпионство.

По словам специалиста, речь идёт не просто о потере двух очков, а о серьёзном ударе по турнирным перспективам. Моуриньо отметил, что результат поставил под угрозу не только борьбу за титул, но и осложнил задачу в борьбе за второе место.

Тренер признался, что остался крайне недоволен игрой команды в первом тайме и был вынужден жёстко поговорить с футболистами в перерыве. Он намекнул, что некоторым игрокам не хватает правильного отношения к делу и полного погружения в футбол.

По мнению Моуриньо, после перерыва команда заметно прибавила, контролировала игру и создала достаточно моментов для победы. Однако после забитого мяча, как считает наставник, футболисты потеряли концентрацию и позволили сопернику сравнять счёт.

Особенно тренера разочаровало отсутствие «голода» у отдельных игроков. Он отметил, что даже среди профессионалов бывают разные типы характера: одни сохраняют максимальную мотивацию независимо от успехов и заработков, а другим, по его словам, не хватает внутреннего характера.

Также Моуриньо раскритиковал судейство, указав на то, что соперник часто тянул время, а арбитр позволял это делать. При этом он уточнил, что не считает судью напрямую виновным в потере очков, но отметил влияние некоторых решений на ход игры.

После 28 туров «Бенфика» занимает третье место с 66 очками. Выше находятся «Спортинг» (68 очков и игра в запасе) и «Порту», который лидирует с 73 баллами.

Моуриньо подчеркнул, что болельщики имеют право быть разочарованными, однако сам он переживает этот результат не меньше, поскольку несёт профессиональную ответственность за результат команды.