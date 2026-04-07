Головко рассказал, как в Динамо воспитывали Шевченко: строгие правила и жёсткая дисциплина

Дата публикации: 07-04-2026 11:08

 

Бывший защитник киевского «Динамо» Александр Головко поделился воспоминаниями о строгой дисциплине в клубе во времена президентства Григория Суркиса, а также рассказал, как тренер Йожеф Сабо работал с молодыми футболистами, в том числе с Андреем Шевченко.

По словам Головко, руководство клуба уделяло огромное внимание не только результатам команды, но и репутации игроков вне футбольного поля. Любое появление футболистов «Динамо» в развлекательных заведениях могло вызвать серьёзные вопросы со стороны руководства.

Особенно строгие требования предъявлялись к молодым игрокам, которым постоянно напоминали о необходимости соблюдать профессиональный режим и вести соответствующий образ жизни.

Головко также вспомнил, что в начале карьеры у Андрея Шевченко, как и у многих молодых футболистов, возникали ситуации, связанные с недостатком опыта и дисциплины. В такие моменты тогдашний тренер Йожеф Сабо старался не просто наказывать, а объяснять основы профессионального подхода к карьере и жизни.

По словам бывшего защитника, именно такая система воспитания помогала формировать характер игроков, которые впоследствии становились лидерами команды и добивались успехов на международном уровне.

Подобный подход, как отметил Головко, сыграл важную роль в становлении Шевченко как одного из лучших украинских футболистов в истории.

