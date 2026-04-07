Федецкий предложил Маркевича на пост тренера сборной Украины: «Он способен вывести команду из кризиса»

Дата публикации: 07-04-2026 11:10

 

Бывший защитник сборной Украины Артём Федецкий поделился мнением о будущем национальной команды и назвал специалиста, который, по его мнению, мог бы изменить ситуацию.

Федецкий считает, что оптимальной кандидатурой на пост главного тренера мог бы стать опытный украинский специалист Мирон Маркевич. По его словам, этот тренер обладает достаточным опытом и авторитетом, чтобы раскрыть потенциал нынешнего поколения игроков.

Экс-футболист отметил, что в составе сборной Украины хватает качественных исполнителей, однако команда не всегда демонстрирует тот уровень игры, на который способна. По его мнению, проблема может заключаться не в классе футболистов, а в психологическом состоянии команды.

Федецкий подчеркнул, что сборной сейчас не хватает эмоций, характера и той самоотдачи, которой команда славилась в предыдущие годы. Он также задался вопросом, почему игроки, успешно выступающие в клубах, не всегда показывают свой максимум в национальной команде.

По мнению бывшего защитника, именно Маркевич способен вернуть команде уверенность и необходимый эмоциональный настрой, который поможет сборной снова показывать свой лучший футбол.

