Манчестер Юнайтед продлил контракт с Магуайром: в клубе сделали ставку на опыт защитника

Дата публикации: 08-04-2026 01:13

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о продлении контракта с защитником Гарри Магуайром. Новое соглашение с 33-летним футболистом рассчитано до лета 2027 года с возможностью продления ещё на один сезон.

Спортивный директор клуба Джейсон Уилкокс отметил важную роль Магуайра в команде, подчеркнув его профессионализм, лидерские качества и опыт, которые помогают развитию более молодых игроков.

По словам функционера, защитник полностью соответствует требованиям клуба благодаря своему характеру и устойчивости к давлению, что особенно важно для выступлений на высоком уровне.

Также Уилкокс добавил, что Магуайр, как и весь коллектив, нацелен на возвращение «Манчестер Юнайтед» к стабильным успехам и борьбе за трофеи.

Английский защитник выступает за манкунианцев с 2019 года. За это время он провёл 266 матчей, а также помог команде выиграть Кубок английской лиги и Кубок Англии.

Продление контракта говорит о том, что в клубе продолжают рассчитывать на опытного футболиста как на одного из лидеров раздевалки и важного игрока ротации.