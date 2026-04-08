Карпин признал главную ошибку в карьере: «Требовал от игроков невозможного»

Дата публикации: 08-04-2026 01:15

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своей самой большой ошибке за время тренерской карьеры и признался, что со временем ему пришлось изменить подход к работе с футболистами.

По словам специалиста, раньше он часто требовал от игроков того уровня игры, к которому они просто не были готовы. Карпин сравнил это с ситуацией в школе, когда ученику младших классов дают задания старшеклассника.

Тренер отметил, что подобные ошибки были, в том числе, во время его работы в московском «Спартаке». Однако окончательно пересмотреть свои взгляды ему пришлось в период работы в «Торпедо» Армавир.

Именно там, по признанию Карпина, он осознал, что не все футболисты обладают даже базовыми навыками, которые тренеру казались очевидными. После этого ему пришлось адаптировать требования и задачи под реальные возможности игроков.

Наставник подчеркнул, что этот опыт стал важным уроком, который помог ему стать более гибким в работе и лучше понимать особенности футболистов.

Валерий Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. За свою карьеру он также работал в «Спартаке», испанской «Мальорке», «Ростове», московском «Динамо» и других клубах.