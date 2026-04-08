Сафонов выйдет в старте ПСЖ на матч с Ливерпулем в Лиге чемпионов

Дата публикации: 08-04-2026 01:18

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов, как ожидается, начнёт первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» в основном составе. Об этом сообщает французское издание L'Équipe.

Встреча состоится 8 апреля в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Несмотря на недавнюю результативную ошибку в матче чемпионата Франции против «Тулузы» (3:1), Сафонов сохраняет доверие тренерского штаба и остаётся главным кандидатом на место в воротах.

По информации источника, тренеры ПСЖ продолжают рассчитывать на российского голкипера в ключевых матчах еврокубков, считая его важной частью команды.

Ориентировочный состав парижского клуба на эту игру может выглядеть следующим образом: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш, Витинья, Заир-Эмери, Жоау Невеш, Дезире Дуэ, Дембеле и Кварацхелия.

Матч против «Ливерпуля» станет серьёзным испытанием для Сафонова, поскольку английский клуб традиционно отличается мощной атакующей игрой. Удачное выступление в таком поединке может ещё больше укрепить позиции российского вратаря в составе французского гранда.