Анчелотти останется в сборной Бразилии до 2030 года: рекордная зарплата сохранится

Дата публикации: 08-04-2026 01:21

Итальянский тренер Карло Анчелотти продолжит работу со сборной Бразилии как минимум до 2030 года. По информации ESPN, Бразильская футбольная конфедерация уже согласовала с наставником условия нового соглашения и направила ему контракт на подпись.

Ожидается, что официальное объявление о продлении сотрудничества будет сделано в ближайшее время после того, как специалист поставит свою подпись под документами.

Сообщается, что финансовые условия контракта останутся прежними. Анчелотти будет зарабатывать около 10 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым главным тренером в истории сборной Бразилии.

Изначально договорённость о сотрудничестве между сторонами была достигнута в 2025 году, а теперь стороны решили продлить совместную работу ещё на четыре года.

Назначение Анчелотти стало одним из самых громких решений в истории бразильского футбола, поскольку специалист стал одним из немногих иностранных тренеров, которому доверили руководство национальной командой.

Руководство конфедерации рассчитывает, что опыт и достижения итальянца помогут сборной Бразилии успешно выступить на чемпионате мира 2026 года и сохранить статус одной из сильнейших команд мира.