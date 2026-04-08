Ушёл из жизни Мирча Луческу - легендарный тренер европейского футбола

Дата публикации: 08-04-2026 01:24

Известный румынский тренер Мирча Луческу скончался в возрасте 80 лет. О смерти специалиста сообщил журналист Эмануэль Рошу, отметив огромный вклад наставника в мировой футбол.

По имеющейся информации, незадолго до трагедии Луческу продолжал работать со сборной Румынии и даже руководил командой в матче плей-офф квалификации чемпионата мира против Турции, несмотря на проблемы со здоровьем.

Сообщается, что тренеру стало плохо во время одной из тренировок национальной команды. После госпитализации врачи диагностировали острый инфаркт миокарда. Спустя несколько дней его состояние резко ухудшилось, после чего медики ввели специалиста в искусственную кому. К сожалению, спасти его не удалось.

За свою долгую карьеру Луческу работал с рядом известных клубов, среди которых киевское «Динамо», донецкий «Шахтёр» и петербургский «Зенит». Последним местом его работы стала сборная Румынии.

Румынский специалист вошёл в историю как один из самых титулованных тренеров своего поколения. За годы работы он выиграл 35 трофеев на клубном уровне. По этому показателю его опережают лишь несколько легендарных наставников, среди которых Хосеп Гвардиола и Алекс Фергюсон.

Также Луческу вошёл в историю как самый возрастной тренер, работавший в Лиге чемпионов и на уровне национальных сборных.

Его вклад в развитие футбола, особенно в Восточной Европе, навсегда останется частью истории игры, а имя Мирчи Луческу ещё долго будет ассоциироваться с эпохой больших побед и ярких команд.