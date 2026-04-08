Нойер догнал Месси: вратарь Баварии установил историческое достижение в Лиге чемпионов

Дата публикации: 08-04-2026 01:26

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер продолжает переписывать историю Лиги чемпионов. Матч четвертьфинала турнира против мадридского «Реала» стал для немецкого вратаря 136-й игрой в стартовом составе одного клуба в главном еврокубке.

По этому показателю Нойер сравнялся с легендой «Барселоны» Лионелем Месси, который также провёл 136 матчей в стартовом составе каталонского клуба в Лиге чемпионов.

Абсолютный рекорд по количеству матчей в старте за один клуб в этом турнире принадлежит бывшему вратарю мадридского «Реала» Икеру Касильясу, который выходил с первых минут 149 раз.

Ответный матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля в Мюнхене. Именно там определится участник полуфинала турнира.

Напомним, что на стадии 1/8 финала мадридский клуб уверенно прошёл «Манчестер Сити» с общим счётом 5:1. В свою очередь «Бавария» продемонстрировала ещё более впечатляющий результат, разгромив «Аталанту» по сумме двух встреч со счётом 10:2.

Для Нойера этот матч стал ещё одним подтверждением его статуса одного из величайших вратарей своего поколения.