Арсенал вырвал победу у Спортинга в концовке матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Дата публикации: 08-04-2026 01:29

Лондонский «Арсенал» одержал минимальную победу над лиссабонским «Спортингом» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Встреча прошла в Португалии на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась со счётом 1:0 в пользу английского клуба.

Матч получился напряжённым и богатым на борьбу, а судьба встречи решилась лишь в самой концовке. На 64-й минуте полузащитник гостей Мартин Субименди отправил мяч в сетку ворот «Спортинга», однако после проверки VAR взятие ворот было отменено из-за положения вне игры.

Когда казалось, что команды завершат матч без забитых мячей, своё слово сказал Кай Хаверц. Уже в компенсированное время, на 90+1-й минуте, немецкий нападающий сумел воспользоваться шансом и принёс «канонирам» важную выездную победу.

Ответный поединок состоится 15 апреля в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», где «Арсенал» постарается закрепить своё преимущество и оформить выход в полуфинал турнира.

Напомним, что на стадии 1/8 финала «Спортинг» уверенно прошёл норвежский «Будё-Глимт» (0:3, 5:0), а «Арсенал» оказался сильнее немецкого «Байера» (1:1, 2:0).

Таким образом, лондонский клуб сделал важный шаг к следующей стадии турнира, однако интрига противостояния всё ещё сохраняется перед ответной встречей.