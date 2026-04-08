Бавария шокировала Реал в Мадриде: мюнхенцы выиграли на «Бернабеу»

Дата публикации: 08-04-2026 01:31

Мюнхенская «Бавария» одержала важную выездную победу над мадридским «Реалом» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 2:1 в пользу немецкого клуба.

Гости сумели выйти вперёд ещё до перерыва. На 41-й минуте Луис Диас воспользовался своим моментом и открыл счёт, отправив мяч в ворота мадридцев.

Сразу после начала второго тайма «Бавария» усилила давление и быстро увеличила преимущество. Уже на 46-й минуте Гарри Кейн забил второй мяч, поставив «Реал» в очень непростое положение.

Хозяева смогли вернуться в игру на 74-й минуте благодаря голу Килиана Мбаппе, который сократил отставание и вернул интригу перед ответной встречей.

Ответный матч между командами состоится 15 апреля в Мюнхене на стадионе «Арена Мюнхен», где «Реал» постарается отыграться и пробиться в полуфинал турнира.

Напомним, что на стадии 1/8 финала мадридский клуб уверенно прошёл «Манчестер Сити» (5:1 по сумме двух матчей), тогда как «Бавария» продемонстрировала мощную атаку, разгромив «Аталанту» с общим счётом 10:2.

Таким образом, немецкий клуб сделал серьёзную заявку на выход в следующую стадию, однако минимальное преимущество оставляет «Реалу» хорошие шансы на камбэк во втором матче.