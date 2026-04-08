Арбелоа после поражения от Баварии: Реал всё ещё способен пройти дальше

Дата публикации: 08-04-2026 10:40

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал поражение своей команды от «Баварии» (1:2) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, подчеркнув, что шансы на выход в полуфинал остаются.

По словам наставника, несмотря на неудачный результат, противостояние ещё далеко от завершения, поскольку мадридцам нужно отыграть всего один мяч. Он выразил уверенность, что «Реал» способен добиваться побед на любом стадионе.

Арбелоа признал, что его команда слишком глубоко оборонялась, особенно на флангах, что позволило сопернику контролировать игру. При этом тренер отметил, что такая осторожная игра не была частью первоначального плана.

Также специалист указал на проблемы с игрой под прессингом. По его словам, игрокам не хватало уверенности в эпизодах, когда нужно было брать инициативу на себя и выходить из давления соперника.

Особенно болезненным моментом Арбелоа назвал второй пропущенный мяч, который серьёзно усложнил задачу. Тем не менее он похвалил команду за реакцию после этого эпизода и отметил проявленный характер.

Тренер считает, что у «Реала» были шансы забить больше, а итоговый счёт оставляет интригу перед ответной встречей.

Ответный матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля в Мюнхене, где мадридский клуб попытается изменить ход противостояния и побороться за выход в полуфинал Лиги чемпионов.