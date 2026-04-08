Лунин после поражения от «Баварии»: «Реал» ещё может всё изменить

Дата публикации: 08-04-2026 10:41

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился мнением о поражении от «Баварии» (1:2) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, отметив, что команда сохраняет шансы на выход в следующий раунд.

По словам украинского вратаря, как минимум одного из пропущенных голов можно было избежать, однако команда правильно отреагировала на неудачный эпизод и сумела вернуться в игру.

Лунин также обратил внимание на тот факт, что лучшим игроком матча был признан вратарь «Баварии» Мануэль Нойер, что, по его мнению, говорит о большом количестве атак со стороны мадридского клуба.

Голкипер подчеркнул, что противостояние ещё далеко не завершено и у «Реала» есть все шансы изменить ситуацию в ответной встрече. Он отметил, что команда верит в свои силы, несмотря на сложный результат.

Лунин признал, что мадридцы были готовы к тому, что в отдельные моменты придётся обороняться низким блоком, однако при владении мячом команда стремилась играть первым номером и контролировать игру.

В преддверии ответного матча вратарь отметил важность баланса между атакой и обороной. По его словам, «Реалу» необходимо забивать и при этом максимально надёжно сыграть в защите.

Ответная встреча между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля в Мюнхене, где испанский клуб постарается отыграть минимальное отставание и продолжить борьбу за трофей.