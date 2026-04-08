Артета оценил победу над «Спортингом»: сложный матч и важный результат

Дата публикации: 08-04-2026 10:43

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал минимальную победу своей команды над лиссабонским «Спортингом» (1:0) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Испанский специалист признался, что остался очень доволен результатом, особенно учитывая, насколько сложно играть на поле соперника, который долгое время не проигрывал дома.

По словам Артеты, его команда создавала подходы к воротам, однако в завершающей стадии атак не хватало точности и скорости принятия решений. Тренер отметил, что против таких организованных соперников необходимо действовать максимально быстро и эффективно.

Также наставник подчеркнул, что у «Арсенала» было несколько хороших возможностей для взятия ворот ещё до решающего эпизода, однако судьбу встречи решил один качественно разыгранный момент в концовке.

Артета отдельно отметил вклад атакующих игроков, которые сумели создать победный гол и обеспечить важное преимущество перед ответной встречей.

Ответный матч состоится 15 апреля в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», где «Арсенал» постарается закрепить успех и оформить выход в полуфинал Лиги чемпионов.