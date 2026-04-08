Луис Диас после победы над Реалом: Баварии нужно сохранить концентрацию

Дата публикации: 08-04-2026 10:45

Вингер мюнхенской «Баварии» Луис Диас прокомментировал важную победу своей команды над мадридским «Реалом» (2:1) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, отметив сложность противостояния.

По словам футболиста, игра получилась очень тяжёлой, особенно учитывая, что мадридский клуб традиционно силён на своём стадионе. Диас подчеркнул, что «Бавария» подошла к матчу с чётким планом и смогла качественно реализовать его, особенно в первом тайме.

Он также отметил, что у немецкой команды были возможности сделать преимущество более комфортным, однако не все моменты удалось реализовать. По мнению игрока, дополнительный забитый мяч мог бы значительно упростить задачу перед ответной встречей.

Диас подчеркнул, что противостояние ещё далеко не завершено, поэтому «Баварии» необходимо сохранять максимальную концентрацию и серьёзно подготовиться ко второй игре.

Ответный матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля в Мюнхене. Именно там определится команда, которая выйдет в полуфинал турнира.