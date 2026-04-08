Компани поддержал Винисиуса: такие игроки нужны мировому футболу

Дата публикации: 08-04-2026 10:46

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани поделился мнением об атакующем игроке мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре, отметив его уникальность и значение для современного футбола.

По словам бельгийского специалиста, футболу всегда нужны яркие личности, которые выделяются своим стилем и характером. Он отметил, что такие футболисты делают игру более зрелищной и привлекают внимание болельщиков.

Компани провёл параллель с легендой «Баварии» Франком Рибери, которого также отличали индивидуальность и эмоциональность на поле. По его мнению, именно такие игроки часто становятся символами своих команд.

Тренер подчеркнул, что уважает Винисиуса как футболиста и личность, хотя и не хотел бы, чтобы бразилец показал свою лучшую игру именно в матчах против «Баварии».

Также Компани отметил, что независимо от результатов матчей человеческое уважение должно оставаться на первом месте. Он выразил мнение, что Винисиусу важно оставаться самим собой и продолжать развиваться.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов бразильский вингер провёл 13 матчей, в которых забил пять голов и сделал шесть результативных передач, подтверждая свою важную роль в атаке мадридского клуба.

Ответная встреча между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля в Мюнхене. Там команды определят, кто продолжит борьбу за трофей.