Магуайр высказался о продлении договора с «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 08-04-2026 10:47

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился мыслями о продлении своего контракта с клубом.

На днях команда официально подтвердила, что контракт с 33-летним футболистом продлён до лета 2027 года.

«Это невероятно. Как многие знают, это уже мой седьмой сезон в клубе. Просто выйти на поле в составе такого гранда — это особенное ощущение. А пробыть здесь семь сезонов и начать восьмой… Я действительно с нетерпением жду этого этапа. Чувствую, что следующий сезон может стать для нас важным, особенно если мы продолжим работать упорно и эффективно укрепим состав в летнее трансферное окно. Лето будет решающим, но, как я говорил, для начала нам нужно сосредоточиться на текущем сезоне и на том, чтобы хорошо подготовиться к следующему, сделав его по-настоящему значимым», — отметил Магуайр в интервью Sky Sports.

В обновлённый контракт была включена опция продления ещё на один год. Гарри присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2019 году, и за это время провёл 266 матчей, став обладателем Кубка английской лиги и Кубка Англии.

