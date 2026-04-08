Игрок Манчестер Юнайтед поддержал Кэррика: «Он правильный тренер для клуба»

Дата публикации: 08-04-2026 10:49

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло высказался в поддержку Майкла Кэррика, который в настоящее время исполняет обязанности главного тренера команды.

По словам футболиста, игроки довольны работой специалиста и считают, что он обладает необходимыми качествами, чтобы руководить таким клубом, как «Манчестер Юнайтед». Диалло отметил опыт Кэррика и его умение выстраивать хорошие отношения внутри коллектива.

Также хавбек подчеркнул, что атмосфера в команде остаётся позитивной, а тренер пользуется уважением среди футболистов. При этом он признал, что окончательное решение о будущем наставника будет принимать руководство клуба по завершении сезона.

Диалло добавил, что лично он считает Кэррика подходящей кандидатурой для продолжения работы, поскольку тот демонстрирует качественную работу и помогает команде прогрессировать.

Майкл Кэррик был назначен временным главным тренером «Манчестер Юнайтед» в январе 2026 года и подписал контракт до конца текущего сезона.

На данный момент манкунианцы занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 55 очков, и продолжают борьбу за высокие позиции в чемпионате.

