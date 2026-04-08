Тренер «Баварии» Компани воздержался от утверждения, что Нойер - лучший вратарь всех времён

Дата публикации: 08-04-2026 10:50

Главный тренер немецкой команды «Бавария» Венсан Компани прокомментировал вопрос о том, можно ли считать вратаря Мануэля Нойера лучшим голкипером в истории футбола.

«Каждый имеет своё мнение и критерии выбора лучшего вратаря всех времён, но Ману - один из немногих футболистов, которому удаётся сохранять высокий уровень игры очень долго. Демонстрировать такой уровень в его возрасте — это настоящее достижение. Не могу сказать, каким был он в свои 30 лет, но сейчас Нойер продолжает впечатлять своей игрой. Для выступлений на таком уровне и в столь важных матчах требуются исключительные навыки и самоотдача», — цитирует слова Компани официальный сайт УЕФА.

Стоит отметить, что 40-летний Мануэль Нойер является игроком «Баварии» с 2011 года и за это время стал одним из ключевых фигур команды и национальной сборной Германии, заслужив репутацию одного из самых надёжных и талантливых голкиперов современности.