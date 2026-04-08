Тоттенхэм нашёл замену Викарио: клуб нацелился на вратаря Манчестер Сити

Дата публикации: 08-04-2026 10:53

Лондонский «Тоттенхэм» рассматривает возможность подписания голкипера «Манчестер Сити» Джеймса Траффорда в ближайшее трансферное окно. По информации британских СМИ, именно 23-летний англичанин считается главным кандидатом на усиление вратарской позиции.

Сообщается, что основной вратарь «шпор» Гульельмо Викарио может покинуть команду по окончании сезона и перейти в миланский «Интер». В связи с этим руководство клуба уже начало поиск нового первого номера.

Траффорд потерял место в составе «Манчестер Сити» после того, как клуб подписал итальянского голкипера Джанлуиджи Доннарумму. В нынешнем сезоне АПЛ он провёл лишь три матча, в которых пропустил четыре мяча.

В «Тоттенхэме» рассчитывают, что молодой вратарь сможет получить больше игровой практики и стать долгосрочным решением для клуба.

Что касается Викарио, то в текущем сезоне он провёл 31 матч в чемпионате Англии и пропустил 50 голов. При этом сам «Тоттенхэм» переживает непростой сезон и находится лишь на 17-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, ведя борьбу за сохранение прописки в элите.

Ожидается, что ситуация с вратарской позицией в лондонском клубе станет одной из ключевых тем ближайшего трансферного окна.