Реал может расстаться с Рюдигером: защитнику уже ищут замену

Дата публикации: 08-04-2026 10:56

Мадридский «Реал» может не продлить контракт с центральным защитником Антонио Рюдигером после окончания текущего сезона. По данным СМИ, руководство клуба осталось недовольно его выступлением в матче Лиги чемпионов против «Баварии».

Действующее соглашение 33-летнего футболиста истекает 30 июня, и в клубе всё больше склоняются к варианту обновления линии обороны за счёт новых трансферов, а не продолжения сотрудничества с опытным немцем.

Сам Рюдигер, как сообщается, рассматривает сложившуюся ситуацию как возможность подписать последний крупный контракт в своей карьере. Интерес к защитнику уже проявляют несколько серьёзных клубов.

Среди потенциальных претендентов называются «Челси», «Пари Сен-Жермен» и «Галатасарай», а также ряд клубов из чемпионата Саудовской Аравии. По информации источников, все они готовы предложить игроку выгодные условия, включая высокую зарплату, долгосрочное соглашение и важную роль в составе.

Таким образом, будущее Рюдигера может определиться уже ближайшим летом, когда «Реал» окончательно сформирует планы по перестройке обороны.