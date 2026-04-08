12:08 ()
Свернуть список

Реал может расстаться с Рюдигером: защитнику уже ищут замену

Дата публикации: 08-04-2026 10:56

 

Мадридский «Реал» может не продлить контракт с центральным защитником Антонио Рюдигером после окончания текущего сезона. По данным СМИ, руководство клуба осталось недовольно его выступлением в матче Лиги чемпионов против «Баварии».

Действующее соглашение 33-летнего футболиста истекает 30 июня, и в клубе всё больше склоняются к варианту обновления линии обороны за счёт новых трансферов, а не продолжения сотрудничества с опытным немцем.

Сам Рюдигер, как сообщается, рассматривает сложившуюся ситуацию как возможность подписать последний крупный контракт в своей карьере. Интерес к защитнику уже проявляют несколько серьёзных клубов.

Среди потенциальных претендентов называются «Челси», «Пари Сен-Жермен» и «Галатасарай», а также ряд клубов из чемпионата Саудовской Аравии. По информации источников, все они готовы предложить игроку выгодные условия, включая высокую зарплату, долгосрочное соглашение и важную роль в составе.

Таким образом, будущее Рюдигера может определиться уже ближайшим летом, когда «Реал» окончательно сформирует планы по перестройке обороны.

Социальные комментарии Cackle
Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close