Брага – Бетис. Прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы  8 апреля

Дата публикации: 08-04-2026 11:19

8 апреля на стадионе Мунисипал де Брага состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы. В этой захватывающей встрече португальская Брага примет испанский Бетис. Начало игры запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Брага

Футбольный клуб Брага уже давно занимает особое место в португальском футболе. Команда относится к так называемым "четвертым силам" национального первенства, которые не раз пытались вторгнуться на территорию грандов, таких как Порту, Бенфика или Спортинг. В прошедшем сезоне представители города завершили турнир на привычной для себя четвертой строчке. В текущем чемпионате они долгое время вели борьбу с неожиданно стойким Фамаликаном, однако постепенно увеличили отрыв - теперь преимущество составляет три очка, а еще одна игра осталась в запасе.

Значительных успехов подопечные Артура Жорже добились и в еврокубках. Уже который сезон подряд Брага показывает отличные результаты в Лиге Европы, которую заслуженно можно считать их "родным" турниром. В этот раз путь в основную сетку начался еще летом в квалификации. Там пришлось нелегко, ведь даже с первым соперником - Левски - удалось справиться только в дополнительное время. Однако уже на групповом этапе португальцы уверенно набрали 17 очков за пять побед, что позволило выйти в плей-офф. В 1/8 финала "Арсеналистас" смогли достойно ответить на выездное поражение от Ференцвароша 0:2 в Будапеште, устроив настоящий разгром дома - 4:0.

Бетис

Бетис под руководством Мануэля Пеллегрини продолжает радовать болельщиков своей стабильностью. В прошлом сезоне команда дошла до финала Лиги конференций, где, правда, была вынуждена признать явное превосходство Челси и проиграла крупно. На внутренней арене подопечные тренера закрепились среди лидеров, заняв шестое место в Примере. В новом сезоне они претендуют на еще более высокие цели: сейчас Бетис идет пятым, что, возможно, позволит стартовать в Лиге чемпионов осенью. Однако не все безоблачно - ничья 0:0 с Эспаньолом в последнем матче стала уже шестым поединком кряду, где зелено-белые не могут добиться победы в национальном первенстве.

Зато в Лиге Европы выступление Бетиса впечатляет гораздо больше. Как и Брага, испанский клуб набрал 17 очков на групповом этапе, проиграв лишь однажды - от ПАОК на выезде уже в январе. В стадии 1/8 финала команда слегка споткнулась против Панатинаикоса, проиграв 0:1 в первом матче. Зато дома подопечные Пеллегрини показали свой характер - ответили разгромом 4:0, не оставив сопернику шансов.

Статистика личных встреч

Ранее Брага и Бетис встречались только в товарищеских матчах - оба раза команды разошлись ничьими, что может говорить о примерном равенстве соперников.

Прогноз на матч

Букмекерские конторы оценивают шансы команд почти поровну. Однако у Браги есть козырь в виде своего поля, поддержка болельщиков может стать решающим фактором в таком матчах. Именно поэтому предлагаем поставить на победу Браги с форой 0, что позволит рассчитывать на возврат ставки в случае ничьей. Коэффициент на этот исход - 1,89.

Обе команды демонстрируют высокий уровень игры и мотивированы на успех в Лиге Европы, что обещает зрелищный и напряженный поединок. Кроме того, ни одна из сторон не захочет уступить инициативу перед ответной встречей, поэтому ожидается аккуратная игра с минимальным количеством ошибок. Возможно, судьба матча решается одним голом или даже в серии пенальти во втором матче, если соперники сохранят равновесие.

Не пропустите одну из самых интригующих встреч этого раунда - противостояние двух убеждённых еврокубковых бойцов, где каждая мелочь может сыграть решающую роль на пути к полуфиналу!