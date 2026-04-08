ПСЖ – Ливерпуль. Прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов 8 апреля

Дата публикации: 08-04-2026 11:21

8 апреля на легендарном стадионе Парк де Пренс состоится первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встретятся мощные коллективы - ПСЖ и Ливерпуль. Начало поединка назначено на 22:00 по киевскому времени, и этот матч обещает стать настоящим украшением европейской весны.

ПСЖ

Парижский гранд уже несколько лет фактически не имеет реальной конкуренции во внутреннем чемпионате Франции, где команда стабильно занимает первое место. Главной целью руководства и игроков в последние годы стала победа в Лиге чемпионов, и наконец, в прошлом сезоне они воплотили мечту в реальность, став триумфаторами самого престижного клубного турнира Европы. В 2025 году ПСЖ выиграл практически все возможные трофеи, уступив лишь в финале клубного чемпионата мира лондонскому Челси, что, впрочем, не сильно омрачило общее впечатление от сезона.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «парижане» вновь показывают высокую стабильность и класс. Уже в 1/8 финала они продемонстрировали характер и силу, уверенно разобравшись с всё тем же Челси – сначала обыграв англичан 5:2 на своем поле, а затем закрепив успех в гостях убедительной победой 3:0. Впрочем, не обходится без вопросов к отдельным игрокам, в том числе к новому защитнику Забраному и его партнерам по обороне, так как ПСЖ иногда позволяет себе неожиданные осечки, как в кубковом матче против скромного передгордского Парижа, или в отдельных турах Лиги 1.

Несмотря на незначительные ошибки, команда Луиса Энрике находится в отличной форме, а главный конкурент в чемпионате, Ланс, на данный момент, похоже, перестал бороться за лидерство. Это даёт тренерскому штабу возможность полностью сфокусироваться на еврокубках и сохранить победный настрой до самого конца.

Ливерпуль

«Красные» под руководством нового наставника Арне Слота здорово преобразились еще в прошлом сезоне, став настоящим открытием Английской Премьер-Лиги. Команда уверенно финишировала первой, попутно демонстрируя привлекательный быстрый футбол. Несмотря на случающиеся неудачи в национальных кубках и еврокубках, болельщики и руководство готовы были простить команде эти промахи, ведь летом клуб провернул масштабную трансферную кампанию, потратив огромные суммы на усиление состава, чтобы решительно закрыть слабые стороны.

Однако в текущем сезоне результаты в АПЛ уже не столь впечатляющи – Ливерпуль занимает лишь пятую строчку в турнирной таблице, а после недавнего разгрома от Манчестер Сити (0:4) в Кубке Англии вылетел из национальных соревнований. Теперь перед командой стоит задача как минимум удержать место в зоне Лиги чемпионов, чтобы не оказаться вне топ-турниров Европы в будущем году, ведь конкуренция вверху таблицы зашкаливает.

В Лиге чемпионов мерсисайдцы также не избежали трудностей, но смогли пройти групповой этап и пробиться в восьмерку сильнейших. В плей-офф им вновь пришлось нелегко: уступив в Стамбуле, Ливерпуль включился на полную мощность на родном Энфилде, где сумел разгромить соперника и доказать свою состоятельность на международной арене.

Статистика личных встреч

Судьба не раз сводила ПСЖ и Ливерпуль. В 2018 году команды обменялись домашними победами, а уже в марте прошлого сезона оба коллектива отличились викториями на выезде, что говорит о весьма равном и принципиальном противостоянии.

Прогноз

Букмекеры признают небольшим фаворитом предстоящего матча ПСЖ, выделяя целый ряд факторов: крепкая форма Дембеле и других лидеров, поддержка домашних трибун и уверенность после недавних удачных матчей. Ожидать легкой прогулки, конечно, не стоит — Ливерпуль непредсказуем и способен преподнести сюрприз. Тем не менее, поставим на то, что парижане возьмут верх в этом напряженном дуэли (коэффициент — 1,76) и приблизятся к следующему раунду самого престижного европейского турнира.