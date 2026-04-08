Тоттенхэм сформировал штаб Де Дзерби: клуб объявил новых помощников тренера

Дата публикации: 08-04-2026 16:36

 

Лондонский «Тоттенхэм» официально представил полный тренерский штаб главного тренера Роберто Де Дзерби. Информация была опубликована на официальном сайте клуба.

В команду специалистов вошли Маркаттилио Маркаттили, который будет отвечать за физическую подготовку игроков, а также Марчелло Квинто, занявший должность старшего тренера по профессиональному развитию футболистов.

Маркаттилио, известный также как Марко, уже давно работает вместе с Де Дзерби. Их сотрудничество началось ещё в 2015 году в итальянской «Фодже», после чего специалист неизменно входил в штаб тренера в разных клубах.

Марчелло Квинто также хорошо знаком с методами работы Де Дзерби. В течение последних трёх лет он сотрудничал с наставником во время его работы в «Брайтоне» и французском «Марселе».

Кроме того, в тренерский штаб «Тоттенхэма» входят помощники главного тренера Бруно Сальтор и Андреас Георгсон, тренер по индивидуальному развитию игроков Кэмерон Кэмпбелл, а также тренер вратарей Фабиан Отте.

Помогать основной группе специалистов также продолжат Стюарт Льюис и Дин Брилл.

Таким образом, «Тоттенхэм» окончательно сформировал команду тренеров вокруг Де Дзерби, рассчитывая, что этот штаб поможет клубу улучшить результаты и стабилизировать выступления в ближайших сезонах.

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
