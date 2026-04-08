ПСЖ следит за талантом «Локомотива»: Батраков может перейти во Францию

Дата публикации: 08-04-2026 18:54

Французский «Пари Сен-Жермен» проявляет интерес к полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Батракову. По информации источников, парижский клуб активно изучает возможности трансфера игрока в летнее трансферное окно.

Сообщается, что скауты ПСЖ уже собирают подробную информацию о футболисте, анализируют его выступления и потенциал. Также ожидается, что представитель французского клуба может в ближайшее время посетить Москву для проведения предварительных переговоров.

Стоит отметить, что в составе ПСЖ уже выступает российский футболист — вратарь Матвей Сафонов, что теоретически может облегчить адаптацию Батракова в случае перехода.

Текущий сезон стал очень успешным для полузащитника «Локомотива». В 30 матчах во всех турнирах он забил 16 голов и сделал 10 результативных передач, став одним из лидеров команды.

По данным Transfermarkt, ориентировочная рыночная стоимость Батракова составляет около 25 миллионов евро, однако в случае официального предложения сумма трансфера может оказаться выше.

Если интерес ПСЖ перерастёт в конкретное предложение, этот трансфер может стать одним из самых заметных переходов российских игроков в европейские топ-клубы за последние годы.