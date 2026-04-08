Симеоне готовит психологическую ловушку для Ямаля перед матчем с Барселоной

Дата публикации: 08-04-2026 18:56

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, по информации испанских СМИ, разработал специальный план против молодого полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов.

Сообщается, что футболисты мадридского клуба получили установку максимально активно действовать против 18-летнего игрока, включая плотную персональную опеку, тактические фолы и психологическое давление. Основная цель такой стратегии — спровоцировать Ямаля на жёлтую карточку.

Дело в том, что предупреждение в этой встрече станет для молодого испанца пятым в текущем розыгрыше турнира. Это автоматически приведёт к дисквалификации на ответный матч, что может серьёзно ослабить атакующий потенциал каталонцев.

Отмечается, что опытные игроки «Атлетико» должны оказывать дополнительное давление на Ямаля, пытаясь вывести его из эмоционального равновесия.

Матч между «Барселоной» и «Атлетико» состоится 8 апреля на стадионе «Камп Ноу». В текущем сезоне команды уже встречались четыре раза во всех турнирах, и в трёх матчах победу праздновала «Барселона», что добавляет интриги предстоящему противостоянию.