Слот перед матчем с ПСЖ: Ливерпуль готов к серьёзному испытанию

Дата публикации: 08-04-2026 18:58

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен», который состоится 8 апреля.

Нидерландский специалист сообщил, что нападающий Александер Исак уже восстановился после повреждения и почти неделю тренируется в общей группе. По словам Слота, футболист может получить игровое время, однако пока не готов выйти в стартовом составе.

Тренер отметил, что в двухматчевом противостоянии может произойти всё что угодно, поскольку обе команды обладают высоким уровнем игроков и способны решить исход дуэли в отдельных эпизодах.

Слот также подчеркнул силу соперника, напомнив, что ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. По его мнению, важным преимуществом парижского клуба является сохранение основного состава, что помогает команде становиться ещё сыграннее и сильнее.

Наставник «Ливерпуля» добавил, что его команда уважает соперника, но при этом готова к серьёзной борьбе за выход в полуфинал.

Первый матч пройдёт в Париже, а ответная встреча состоится 14 апреля на стадионе «Энфилд», где «Ливерпуль» постарается использовать фактор домашнего поля.