Боруссия хочет вернуть Санчо: переговоры уже начались

Дата публикации: 08-04-2026 18:59

Дортмундская «Боруссия» рассматривает возможность возвращения нападающего «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо, который в настоящее время выступает за «Астон Виллу» на правах аренды.

Как сообщил управляющий директор немецкого клуба Ларс Рикен, «Боруссия» активно анализирует возможные варианты усиления состава и Санчо входит в список потенциальных кандидатов. В клубе оценивают, сможет ли английский футболист снова принести пользу команде.

По информации источников, между сторонами уже ведутся предварительные переговоры, однако интерес к игроку проявляют и другие клубы, что может осложнить возможную сделку.

Одним из ключевых условий возвращения в Дортмунд может стать снижение зарплаты футболиста, поскольку нынешние финансовые требования игрока остаются высокими для немецкого клуба.

Также рассматривается вариант свободного трансфера, поскольку контракт Санчо с «Манчестер Юнайтед» истекает уже ближайшим летом.

Стоит отметить, что Санчо уже хорошо знаком болельщикам «Боруссии». Он выступал за клуб с 2017 по 2021 год, а также возвращался в Дортмунд в 2024 году на правах аренды. Именно в немецком клубе он показал свой лучший футбол и стал одним из самых перспективных молодых игроков Европы.

Теперь стороны могут вновь объединиться, если им удастся договориться о финансовых условиях и роли игрока в команде.