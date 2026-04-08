Маттеус: Нагельсман не вернёт Нойера в сборную Германии

Дата публикации: 08-04-2026 19:01

Легендарный немецкий футболист Лотар Маттеус выразил мнение, что вратарь «Баварии» Мануэль Нойер, несмотря на отличную форму, не вернётся в сборную Германии из-за отношений с главным тренером команды Юлианом Нагельсманом.

По словам Маттеуса, Нойер по-прежнему демонстрирует уровень, соответствующий мировому классу, и мог бы усилить национальную команду, особенно в преддверии чемпионата мира. Он отметил, что такие выступления, как в матче против «Реала» в Лиге чемпионов, только подтверждают высокий уровень голкипера.

При этом бывший полузащитник считает, что возвращение ветерана маловероятно. По его мнению, Нагельсман не планирует пересматривать своё решение, поэтому ранее объявленное завершение карьеры Нойера в сборной, скорее всего, останется окончательным.

Маттеус признался, что лично хотел бы снова увидеть опытного вратаря на крупном международном турнире, однако понимает, что ситуация внутри национальной команды может этому помешать.

Таким образом, несмотря на высокую игровую форму, возвращение Мануэля Нойера в сборную Германии на данный момент выглядит маловероятным.