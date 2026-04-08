Моуринью разочарован рядом игроков «Бенфики» после потери очков

Дата публикации: 08-04-2026 19:03

Стало известно, какими именно футболистами «Бенфики» остался недоволен главный тренер команды Жозе Моуринью после ничьей с «Каза Пией» (1:1) в 28-м туре чемпионата Португалии.

По информации португальских СМИ, критика специалиста была адресована полузащитникам Энсо Барренечеа и Рафаэлу Силве, а также вингеру Доди Лукебакио. Все трое начали матч в стартовом составе, однако по ходу встречи были заменены.

Также недовольство тренера, как утверждается, могло касаться и Георгия Судакова, который появился на поле на 70-й минуте вместо Рафаэла Силвы.

После матча Моуринью сделал резонансное заявление, отметив, что не хотел бы использовать некоторых игроков, но вынужден это делать, поскольку они являются активами клуба.

Позже стало известно, что сам португальский специалист считает свои слова слишком резкими и полагает, что ему стоило проявить больше сдержанности в публичных комментариях.

После ничьей «Бенфика» осложнила себе борьбу за высокие места в чемпионате, что и стало причиной эмоциональной реакции наставника.