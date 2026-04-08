Металлист 1925 ответил Динамо: харьковский клуб призвал не давить на арбитров

Дата публикации: 08-04-2026 19:05

ФК «Металлист 1925» выступил с официальным заявлением перед матчем чемпионата Украины против киевского «Динамо», выразив обеспокоенность действиями соперника после их предыдущей игры с «Карпатами».

Ранее киевский клуб раскритиковал судейство, в частности эпизод с отменённым голом Матвея Пономаренко, а также опубликовал видео с разбором спорных моментов, которые, по мнению «Динамо», свидетельствуют о тенденциозных решениях арбитров.

В «Металлисте 1925» считают, что подобные заявления перед важными матчами могут создавать дополнительное давление на судей и влиять на атмосферу вокруг игры. При этом харьковский клуб подчеркнул необходимость честного и объективного арбитража.

В заявлении клуба отмечается, что обсуждение спорных моментов прошлых матчей не должно влиять на будущие игры, а арбитры должны иметь возможность выполнять свою работу беспристрастно.

Также в «Металлисте 1925» напомнили, что многие команды по ходу сезона сталкивались с неоднозначными судейскими решениями, и их клуб также не стал исключением. В то же время там подчеркнули, что подобные вопросы требуют системного подхода и анализа, а не публичного давления.

В завершение клуб заявил о своей позиции в пользу равных условий для всех участников чемпионата, прозрачности судейских решений и соблюдения спортивных принципов, выразив надежду, что предстоящий матч пройдёт в честной борьбе.







