Динамо и Краснодар не выявили победителя в первом финале Пути РПЛ Кубка России

Дата публикации: 09-04-2026 00:21

В Москве завершился первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором московское «Динамо» принимало «Краснодар». Встреча на «ВТБ Арене» завершилась без забитых мячей — 0:0.

Матч получился напряжённым и богатым на спорные эпизоды. Один из ключевых моментов произошёл на 42-й минуте, когда защитник гостей Валентин Пальцев получил прямую красную карточку за нарушение против Бителло. Однако после просмотра VAR арбитр изменил своё решение и отменил удаление.

В концовке встречи страсти только усилились. На 90-й минуте полузащитник «Краснодара» Александр Черников всё же был удалён с поля, оставив свою команду в меньшинстве на последних минутах.

«Динамо» казалось вырвало победу уже в компенсированное время — на 90+7-й минуте Константин Тюкавин отправил мяч в сетку, однако после проверки эпизода судьи зафиксировали офсайд и отменили взятие ворот.

Таким образом, судьба противостояния остаётся полностью открытой и решится в ответном матче, который состоится 5 мая в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.