«Брага» и «Бетис» завершили первый матч 1/4 финала Лиги Европы ничьей

Дата публикации: 09-04-2026 00:24

Португальская «Брага» и испанский «Бетис» не смогли определить победителя в первом матче четвертьфинала Лиги Европы. Встреча на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» завершилась со счётом 1:1.

Хозяева поля сумели быстро выйти вперёд. Уже на пятой минуте полузащитник Флориан Гриллич открыл счёт, придав португальской команде уверенность на старте встречи.

Во втором тайме «Бетис» сумел восстановить равновесие. На 61-й минуте Кучо Эрнандес точно реализовал пенальти и сделал счёт равным, оставив хорошие шансы своей команде перед ответной игрой.

Судьба путёвки в полуфинал решится во втором матче, который пройдёт 16 апреля в Севилье на стадионе «Ла Картуха».

Напомним, финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы состоится 20 мая в Стамбуле на стадионе «Бешикташ».