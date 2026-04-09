«Спартак» обыграл «Зенит» и пробился в финал Пути регионов Кубка России

Дата публикации: 09-04-2026 00:26

Завершился матч второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона 2025/2026 между командами «Зенит» и «Спартак». Основное время игры закончилось вничью 0:0, однако в серии пенальти победу одержали красно-белые футболисты со счётом 7:6. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Главным судьёй матча выступил Артём Чистяков из Азова.

Стоит отметить, что на 44-й минуте полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не сумел реализовать назначенный пенальти — голкипер «Зенита» Евгений Латышонок совершил важный сейв. Несмотря на это, основное время осталось без забитых мячей, и судьба встречи решилась именно в серии послематчевых пенальти, где москвичи проявили большую точность и выдержку.

Победив в этом напряжённом поединке, «Спартак» вышел в финал Пути регионов, где его ждёт встреча с ПФК ЦСКА, который является действующим обладателем Кубка России. В прошлом сезоне армейцы выиграли турнир, обыграв в финале «Ростов». Тогда основное время также завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти ЦСКА взял верх со счётом 4:3.

Таким образом, финал Пути регионов обещает быть очень интересным, учитывая высокий уровень обеих команд. Болельщики с нетерпением ожидают этот ключевой матч, который определит, кто же пройдёт дальше и приблизится к завоеванию престижного трофея.