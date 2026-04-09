ПСЖ уверенно обыграл Ливерпуль в 1/4 финала Лиги чемпионов

Дата публикации: 09-04-2026 00:28

Французский «Пари Сен-Жермен» сделал серьёзную заявку на выход в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв английский «Ливерпуль» со счётом 2:0 в первом матче четвертьфинала турнира.

Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс», где хозяева сумели реализовать свои моменты и грамотно сыграть в обороне.

Счёт был открыт уже на 11-й минуте — отличился нападающий парижан Дезире Дуэ, который воспользовался своим шансом и вывел команду вперёд. После этого ПСЖ продолжал активно действовать и контролировал ход встречи.

Во втором тайме французский клуб закрепил преимущество. На 65-й минуте Хвича Кварацхелия забил второй мяч, значительно повысив шансы своей команды перед ответной встречей.

Отдельно стоит отметить игру российского голкипера Матвея Сафонова, который провёл уверенный матч и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ответный матч состоится 14 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, где английский клуб постарается отыграть отставание.

Напомним, что на стадии 1/8 финала ПСЖ уверенно прошёл «Челси» с общим счётом 8:2, а «Ливерпуль» оказался сильнее «Галатасарая» (4:1 по сумме двух встреч).

Таким образом, парижане сделали важный шаг к выходу в следующую стадию турнира, однако окончательный исход противостояния решится во второй игре.