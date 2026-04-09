Атлетико сенсационно обыграл Барселону на «Камп Ноу» и сделал шаг к полуфиналу

Дата публикации: 09-04-2026 00:33

Мадридский «Атлетико» добился важной выездной победы над «Барселоной» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Встреча на стадионе «Спотифай Камп Ноу» завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Диего Симеоне.

Ключевой эпизод матча произошёл в концовке первого тайма. На 44-й минуте защитник каталонцев Пау Кубарси получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Уже через минуту «Атлетико» воспользовался численным преимуществом — Хулиан Альварес открыл счёт.

Во втором тайме мадридцы продолжили играть организованно и на 70-й минуте закрепили своё преимущество. Нападающий Александр Сёрлот забил второй мяч, поставив «Барселону» в крайне сложное положение перед ответной встречей.

Ответный матч состоится 14 апреля в Мадриде на стадионе «Сивитас Метрополитано», где «Барселоне» придётся отыгрывать отставание в два мяча, чтобы сохранить шансы на выход в полуфинал.

Напомним, что на стадии 1/8 финала каталонцы уверенно прошли «Ньюкасл» (8:3 по сумме двух матчей), а «Атлетико» в результативном противостоянии оказался сильнее «Тоттенхэма» (7:5).

Таким образом, мадридский клуб получил серьёзное преимущество, однако интрига противостояния окончательно решится во втором матче.