Сафонов после победы над Ливерпулем: сила ПСЖ в командной обороне

Дата публикации: 09-04-2026 08:47

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов прокомментировал победу своей команды над «Ливерпулем» (2:0) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, отметив высокий уровень соперника.

По словам российского вратаря, матч точно нельзя назвать лёгким, поскольку английский клуб обладает футболистами топ-уровня, способными наказать за любую потерю концентрации. Именно поэтому, как отметил Сафонов, ключевым фактором стала дисциплина и полная самоотдача команды.

Он также подчеркнул, что отсутствие ударов у «Ливерпуля» в первом тайме стало результатом коллективной работы всей команды, а не только линии защиты или вратаря.

Сафонов отметил, что одной из сильных сторон ПСЖ является именно командная оборона, где все игроки участвуют в защитных действиях и помогают друг другу. По его мнению, именно это позволило парижанам контролировать ход встречи.

Теперь французскому клубу предстоит ответный матч, который состоится 14 апреля на стадионе «Энфилд». Несмотря на комфортное преимущество, Сафонов дал понять, что команда сохраняет максимальную концентрацию перед второй игрой.