Ван Дейк после поражения от ПСЖ: у Ливерпуля ещё есть шанс

Дата публикации: 09-04-2026 08:48

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение своей команды от «Пари Сен-Жермен» (0:2) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, отметив, что противостояние ещё не завершено.

По словам защитника, результат, безусловно, разочаровывает, однако главным позитивом остаётся возможность исправить ситуацию в ответной встрече.

Ван Дейк признал, что матч получился сложным, а соперник продемонстрировал высокий уровень движения и взаимодействия на поле. Он отметил, что игрокам «Ливерпуля» приходилось постоянно следить за перемещениями футболистов ПСЖ и быстро реагировать на изменения ситуации.

Также капитан английского клуба подчеркнул, что у команды были шансы в контратаках, но в этих эпизодах не хватило качества в завершающей стадии.

Нидерландский защитник выразил уверенность, что на домашнем стадионе «Энфилд» команда сможет показать более уверенную игру, лучше контролировать мяч и создать больше опасных моментов.

Ответный матч между «Ливерпулем» и ПСЖ состоится 14 апреля в Англии, где мерсисайдцы постараются отыграть отставание и побороться за выход в полуфинал Лиги чемпионов.