Симеоне после победы над Барселоной: на «Камп Ноу» выигрывать особенно сложно

Дата публикации: 09-04-2026 08:50

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды над «Барселоной» (2:0) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, отметив значимость этого результата.

Аргентинский специалист подчеркнул, что победы на «Камп Ноу» даются крайне тяжело. По его словам, «Барселона» остаётся одной из сильнейших команд Европы наряду с такими клубами, как «ПСЖ» и «Бавария».

Симеоне отметил, что ключевым фактором успеха стала командная игра и правильный выбор моментов для атак. По его мнению, второй забитый мяч добавил уверенности его команде, хотя тренер признал, что «Атлетико» мог извлечь ещё больше пользы из своего преимущества.

Наставник также философски отнёсся к результату, напомнив, что в футболе решающим является итоговый счёт, а не количество созданных моментов. Он добавил, что в этот раз его команда продемонстрировала максимальную концентрацию, чего иногда не хватало в других матчах.

Стоит отметить, что эта победа стала для «Атлетико» первой на «Камп Ноу» за последние 20 лет. Предыдущий успех мадридского клуба на этом стадионе датировался февралем 2006 года.

Ответная встреча между командами состоится 14 апреля в Мадриде на стадионе «Сивитас Метрополитано», где «Атлетико» постарается удержать преимущество и выйти в полуфинал турнира.