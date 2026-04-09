Слот после поражения от ПСЖ: Ливерпулю повезло, что счёт не стал крупнее

Дата публикации: 09-04-2026 08:52

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение своей команды от «Пари Сен-Жермен» (0:2) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, отметив, что итоговый счёт мог быть более тяжёлым для его команды.

По словам специалиста, если оценивать ход игры в целом, «Ливерпулю» в определённой степени повезло, что разница осталась всего в два мяча. Он признал, что первый пропущенный гол заметно повлиял на психологическое состояние команды.

Слот отметил, что в некоторых отрезках матча его команда выглядела достойно, однако не смогла создать достаточное количество по-настоящему опасных моментов.

Отвечая на вопрос о качестве атакующих действий, тренер заявил, что ситуация была неоднозначной. С одной стороны, «Ливерпуль» стремился создавать больше шансов, с другой — реальных возможностей для взятия ворот оказалось немного.

Также наставник подчеркнул, что его команда пыталась применять высокий прессинг, однако игроки ПСЖ часто выигрывали индивидуальные единоборства, что позволяло им выходить из-под давления. По его словам, подобная картина наблюдалась и во втором тайме.

Несмотря на поражение, Слот выразил надежду на ответный матч, который состоится 14 апреля на «Энфилде». Он отметил, что фактор домашнего стадиона может сыграть важную роль, а команда сделает всё возможное, чтобы изменить ход противостояния.