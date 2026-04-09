Кварацхелия: ПСЖ мог забить Ливерпулю больше

Дата публикации: 09-04-2026 08:54

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия прокомментировал победу своей команды над «Ливерпулем» (2:0) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, отметив, что парижане могли добиться более крупного счёта.

Грузинский футболист, который был признан лучшим игроком встречи, заявил, что у ПСЖ было достаточно моментов, чтобы забить ещё несколько мячей.

По словам Кварацхелии, команда провела качественный матч и продемонстрировала хороший уровень игры, однако реализация могла быть лучше.

Футболист также отметил, что противостояние ещё не завершено, и впереди очень сложный ответный матч на «Энфилде», где всегда царит особенная атмосфера.

Кварацхелия подчеркнул, что команда уже начинает подготовку ко второй игре, понимая, что «Ливерпуль» постарается изменить ход противостояния на своём поле.

Ответный матч между командами состоится 14 апреля в Ливерпуле. Именно там определится участник полуфинала Лиги чемпионов.