Симеоне перед ответным матчем с Барселоной: Атлетико рассчитывает на поддержку трибун

Дата публикации: 09-04-2026 08:55

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны», отметив важность поддержки болельщиков.

Аргентинский специалист подчеркнул, что обе команды хорошо знают друг друга и понимают, чего ожидать от соперника. По его словам, это противостояние станет серьёзным испытанием для обеих сторон.

Симеоне отметил, что его команда полностью готова к игре и намерена показать качественный футбол, чтобы закрепить преимущество, добытое в первом матче.

Отдельное внимание наставник уделил фактору домашнего стадиона. Он подчеркнул, что в такой важной игре поддержка болельщиков может сыграть ключевую роль и помочь команде выдержать давление.

Напомним, первый матч завершился победой «Атлетико» со счётом 2:0. Ответная встреча состоится 14 апреля в Мадриде на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано», где решится судьба путёвки в полуфинал Лиги чемпионов.

