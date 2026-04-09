Симеоне перед ответным матчем с Барселоной: Атлетико рассчитывает на поддержку трибун
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны», отметив важность поддержки болельщиков.
Аргентинский специалист подчеркнул, что обе команды хорошо знают друг друга и понимают, чего ожидать от соперника. По его словам, это противостояние станет серьёзным испытанием для обеих сторон.
Симеоне отметил, что его команда полностью готова к игре и намерена показать качественный футбол, чтобы закрепить преимущество, добытое в первом матче.
Отдельное внимание наставник уделил фактору домашнего стадиона. Он подчеркнул, что в такой важной игре поддержка болельщиков может сыграть ключевую роль и помочь команде выдержать давление.
Напомним, первый матч завершился победой «Атлетико» со счётом 2:0. Ответная встреча состоится 14 апреля в Мадриде на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано», где решится судьба путёвки в полуфинал Лиги чемпионов.