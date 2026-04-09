Траффорд нарасхват: «Тоттенхэм» готов перехватить вратаря у «Манчестер Сити»

Дата публикации: 09-04-2026 08:57

Голкипер «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд может сменить клуб уже ближайшим летом. По информации британских СМИ, 23-летний вратарь недоволен своим положением резервного голкипера после прихода Джанлуиджи Доннаруммы и рассматривает варианты продолжения карьеры.

Одним из главных претендентов на англичанина считается «Тоттенхэм», который, по предварительным данным, готовится к расставанию со своим основным вратарём Гульельмо Викарио после завершения сезона. Лондонцы внимательно следят за ситуацией и могут сделать предложение, если Траффорд окончательно решит покинуть «Сити».

При этом «шпоры» не единственные в борьбе за перспективного голкипера. Интерес к футболисту также проявляют «Ньюкасл» и «Астон Вилла», которые видят в нём усиление вратарской линии на будущее.

Несмотря на ограниченное количество игровой практики, Траффорд уже успел заявить о себе. В конце марта он установил примечательное достижение — стал самым молодым английским вратарём XXI века, вышедшим в стартовом составе на финал Кубка английской лиги на стадионе «Уэмбли». На тот момент ему было 23 года и 163 дня.

Теперь будущее вратаря остаётся открытым, а ближайшее трансферное окно может стать определяющим для его карьеры, ведь игрок явно намерен получить больше игровой практики и статус основного голкипера.