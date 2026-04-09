«Лестеру» не удалось вернуть очки: клубу грозит новое падение

Дата публикации: 09-04-2026 08:59

«Лестер» потерпел неудачу в попытке оспорить решение о снятии шести очков в Чемпионшипе за нарушение финансовых правил. Независимая комиссия оставила наказание в силе, несмотря на апелляцию клуба.

Ранее в феврале Футбольная лига признала «лис» виновными в превышении допустимого уровня убытков за трёхлетний отчётный период, завершившийся сезоном-2023/24. Дополнительным нарушением стала несвоевременная подача финансовой отчётности. В результате клуб был наказан снятием шести очков.

Руководство «Лестера» попыталось добиться смягчения санкций, считая их чрезмерно жёсткими. Однако ситуация осложнилась тем, что английская Премьер-лига выступила со встречной позицией, заявив, что наказание, наоборот, могло быть более строгим.

После рассмотрения всех аргументов комиссия решила оставить первоначальное решение без изменений. В результате «Лестер» остаётся в зоне вылета, занимая третье место с конца турнирной таблицы Чемпионшипа.

Ситуацию усугубляют и спортивные результаты команды. В последних 12 матчах во всех турнирах клуб сумел одержать лишь одну победу, что серьёзно увеличивает риск второго подряд понижения в классе.

Теперь «Лестеру» предстоит непростая борьба за сохранение места в дивизионе, где каждое оставшееся очко может оказаться решающим в борьбе за выживание.