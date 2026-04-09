Сваток рассказал, каково играть против Месси: «Каждое его касание - это опасность»

Дата публикации: 09-04-2026 09:01

Защитник сборной Украины и клуба MLS «Остин» Александр Сваток поделился впечатлениями от матча против «Интер Майами», в составе которого выступают Лионель Месси и Луис Суарес. По словам футболиста, игра против таких звёзд стала для него важным опытом.

Сваток отметил, что матч был особенным ещё и потому, что проходил в рамках открытия стадиона, поэтому эмоции были на максимуме. Команда тщательно готовилась к сопернику, изучала сильные стороны «Интер Майами», а также пыталась найти слабые места, которые можно было использовать.

Футболист признался, что против игроков такого уровня приходится сохранять максимальную концентрацию, ведь они способны решить эпизод в любой момент — за счёт дриблинга или точной передачи.

Также защитник рассказал, что особенно сложно было во втором тайме, когда соперник усилил давление и регулярно нагружал оборону. В такие моменты важно было действовать компактно, агрессивно встречать игроков и не позволять им свободно принимать решения у штрафной.

Отдельно Сваток остановился на игре против Месси. По его словам, каждый раз, когда аргентинец получал мяч возле штрафной, возникало ощущение потенциальной угрозы.

Он отметил, что старался перекрывать рабочую левую ногу Месси и просчитывать наиболее опасные варианты развития атаки, однако признал, что остановить футболиста такого уровня крайне сложно.

Говоря о собственных действиях, защитник подчеркнул, что уже сам факт игры против таких легенд можно занести себе в актив. Кроме того, положительным моментом он считает то, что его команда сумела избежать поражения.

При этом Сваток добавил, что идеальных матчей не бывает и всегда можно найти эпизоды, где можно было сыграть лучше.

В завершение он признался, что хотел бы обменяться футболкой с Месси после игры, однако не решился подойти к аргентинцу.

«Желание было, но, возможно, не хватило смелости», — с улыбкой отметил украинский защитник.