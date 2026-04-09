Болонья – Астон Вилла. Прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы 9 апреля

Дата публикации: 09-04-2026 09:03

9 апреля на футбольных полях Европы пройдет весьма интригующее противостояние - в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы между собой сразятся Болонья и Астон Вилла. Эта игра, которая начнется в 22:00 по киевскому времени, обещает подарить болельщикам немало эмоций, ведь команды представляют ведущие чемпионаты Старого Света, а стадии плей-офф - всегда отдельная история, где цена каждого гола, каждой ошибки становится особенно высокой.

Болонья

Итальянский клуб в текущем сезоне переживает далеко не самый простой этап. В Серии А Болонья идет на восьмом месте, и подняться выше будет крайне сложно - отставание от седьмой позиции, которую занимает Аталанта, составляет солидные 8 очков. Несмотря на это, команда демонстрирует достойную игру и неплохую текущую форму: в последнем матче чемпионата Болонья одержала волевую победу на выезде против аутсайдера Кремонезе со счетом 2:1. Эта победа стала пятой в семи последних турах, что наглядно говорит о силе и характере коллектива.

Дорога в четвертьфинал нынешнего розыгрыша Лиги Европы для Болоньи также оказалась непростой. Клуб столкнулся с неуступчивой Ромой - сначала дома была зафиксирована ничья 1:1, а затем на выезде удалось вырвать невероятно драматичную победу со счетом 4:3, где решающий гол команда забила лишь в дополнительное время. К сожалению для тренерского штаба, сразу девять игроков по разным причинам не смогут принять участие в предстоящем противостоянии, что заметно сказывается на ротации и выборе состава.

Астон Вилла

Бирмингемцы, напротив, проводят один из лучших своих сезонов за последние годы. Астон Вилла до сих пор сохраняет шансы не только на итоговую победу в Лиге Европы, но и на медали в английской Премьер-лиге. На данный момент команда занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от третьего Манчестер Юнайтед всего на одно очко, при этом опережая пятую команду на 5 баллов. Был небольшой спад - серия из трех поражений подряд, но в последнем туре команда на своем поле уверенно победила Вест Хэм со счетом 2:0 и вернула себе уверенность накануне ответственного евроотборочного матча.

Ученики Унаи Эмери имеют отличные шансы пробиться в следующем году в Лигу чемпионов, однако борьба за престижный европейский трофей также остается крайне важной целью для клуба. Перед этой встречей у англичан есть определённые кадровые проблемы - не сыграют четыре футболиста основы, но основной костяк готов решать поставленные задачи.

Личные встречи

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне судьба уже сводила Болонью и Астон Виллу на групповом этапе Лиги Европы. Тогда матч прошёл на домашнем стадионе англичан, где Вилланы взяли верх со счётом 1:0. Примечательно, что хозяева ещё имели шанс увеличить преимущество, но не реализовали пенальти во втором тайме, оставив интригу живой.

Прогноз

Ожидается очень упорная и принципиальная дуэль. Обе команды будут сражаться за выход в полуфинал, и букмекеры, на удивление, не склонны выделять явного фаворита, отдавая минимальное преимущество гостям из Англии. Несмотря на кадровые потери, Астон Вилла сейчас смотрится чуть солиднее благодаря серии удачных матчей в чемпионате и еврокубках, а также большему опыту в подобных турнирах. Однако и на родном стадионе Болонья способна навязать борьбу благодаря поддержке родных трибун и своему боевому характеру. Скорее всего, матч будет осторожным, ведь на кону стоит слишком многое и впереди еще ответная встреча. Как итог - наиболее оправданной выглядит ставка на исход с форой 0 на гостей (Астон Вилла), коэффициент на такой вариант имеет привлекательное значение - 1,66. Болельщиков ждет действительно интересный вечер, наполненный напряжением, борьбой и эмоциями самого высокого уровня.