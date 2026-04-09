10:18 ()
Свернуть список

«Шахтёр» удивил новой логистикой перед матчем с АЗ: необычное решение клуба

Дата публикации: 09-04-2026 09:04

Донецкий «Шахтёр» изменил привычную организацию поездки перед четвертьфинальным матчем Лиги конференций против нидерландского АЗ. После уверенной победы над «Рухом» (3:0) команда решила по-новому подойти к вопросу логистики.

По имеющейся информации, «горняки» отказались от традиционного переезда всей команды на клубном автобусе в Краков. Вместо этого игроков и сотрудников клуба разделили на небольшие группы по пять–шесть человек, которые отправились в дорогу на легковых автомобилях.

Такое решение, вероятно, связано с желанием снизить усталость футболистов и сделать поездку более комфортной перед важным еврокубковым матчем.

Также стало известно, что после игры команда планирует возвращаться в Украину на специально организованном частном поезде. Такой вариант должен помочь оптимизировать восстановление игроков и сократить стресс от длительных переездов.

Похоже, «Шахтёр» активно ищет новые способы улучшения подготовки к матчам, уделяя внимание не только тренировочному процессу, но и деталям, которые могут повлиять на физическое состояние команды в решающий отрезок сезона.

Социальные комментарии Cackle
Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close