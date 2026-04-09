Порту – Ноттингем Форест. Прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы 9 апреля

Дата публикации: 09-04-2026 09:06

9 апреля состоится первый четвертьфинальный матч Лиги Европы между Порту и Ноттингем Форест. Встреча пройдет на стадионе Порту и начнется в 22:00 по киевскому времени. Этот поединок обещает стать настоящей футбольной битвой, ведь на кону выход в полуфинал одного из самых престижных европейских клубных турниров.

Порту

Порту, прозванные "драконами", в нынешнем сезоне активно демонстрируют свои амбиции. В Лиге Европы команда уверенно прошла фазу группового этапа, заняв пятое место, что позволило напрямую попасть в 1/8 финала без стыковых матчей. В национальном первенстве "драконы" также показывают отличные результаты и за шесть туров до конца чемпионата идут в роли лидера, опережая ближайшего преследователя - лиссабонский Спортинг - на 5 очков, хотя тот и имеет игру в запасе.

Последний матч в рамках чемпионата Португалии принес немалую драму: домашняя игра против Фамаликана завершилась со счетом 2:2. Хозяева были уверенны в победе, забив на 90+1 минуте, однако соперник смог сравнять счет на 90+9, лишив Порту важных баллов. Тем не менее, команда продолжает бороться за национальный кубок и добралась до стадии полуфинала, где уступила Спортингу в первом выездном матче со счетом 0:1. Впереди решающая ответная игра, которая определит второго финалиста. Стоит отметить, что в ближайшей игре в Лиге Европы шестерым игрокам "драконов" не удастся выйти на поле из-за травм и дисквалификаций.

Ноттингем Форест

Для "лесников" нынешний сезон - исторический. Команда спустя много лет вновь выступает в еврокубках, что само по себе уже является достижением, учитывая высокую конкуренцию в английской Премьер-лиге. Однако участие в Лиге Европы даётся тяжело: Ноттингем Форест вынужден бороться за выживание в АПЛ, занимая 16 место всего с тремя очками отрыва от зоны вылета.

Тем не менее, в последнем туре английского первенства Ноттингем Форест сумел преподнести сенсацию, одержав убедительную победу на выезде над прямым конкурентом - Тоттенхэмом со счетом 3:0. Эта победа прервала неприятную безвыигрышную серию, которая длилась семь матчей. На предыдущем этапе Лиги Европы команда с трудом прошла датский Мидтьюлланн: уступили дома 0:1, выиграли в гостях 2:1 и прошли далее только благодаря успешной серии пенальти. Перед важнейшей встречей против Порту в лазарете Форест находится сразу девять игроков, что существенно ослабляет команду.

Личные встречи

Порту и Ноттингем Форест уже успели встретиться ранее в текущем сезоне в основном раунде Лиги Европы. Тогда английский клуб обыграл португальцев на своем поле со счетом 2:0. Это стало единственным поражением Порту на том этапе турнира, что добавляет предстоящей игре принципиальности и мотивации для хозяев.

Прогноз и ожидания

Безусловно, матч обещает быть напряженным и непредсказуемым. Обе команды обладают своими сильными сторонами и прекрасно понимают цену каждого момента. Порту будет играть перед своими болельщиками, а поддержка трибун традиционно играет большую роль в таких противостояниях. Букмекеры считают, что минимальное преимущество на стороне хозяев именно благодаря домашней арене и большому еврокубковому опыту. Исход встречи во многом будет зависеть от реализации моментов, ведь ошибки на этом этапе уже не прощаются. С учетом всех обстоятельств, мой прогноз: победа Порту за коэффициент 2,13. Но, учитывая мотивацию и характер гостей, исключать сюрприза от Форест тоже не стоит.