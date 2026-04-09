Скандал перед матчем с «Шахтёром»: тренер АЗ устроил разнос игрокам

Дата публикации: 09-04-2026 19:20

В лагере нидерландского АЗ Алкмаар возникло напряжение накануне первого матча четвертьфинала Лиги конференций против донецкого «Шахтёра». Как сообщают нидерландские СМИ, главный тренер команды Ли-Рой Эхтельд остался крайне недоволен дисциплиной своих футболистов.

По данным источника, сразу несколько игроков опоздали на одну из предматчевых тренировок. Такое отношение к подготовке вызвало жёсткую реакцию наставника, который устроил серьёзный разговор с командой.

Сообщается, что специалист рассчитывал на максимальную концентрацию и профессионализм перед важнейшим еврокубковым поединком, поэтому подобная ситуация вызвала у него настоящую ярость.

Первый матч четвертьфинала Лиги конференций между «Шахтёром» и АЗ состоится 9 апреля. Встреча пройдёт в польском Кракове на стадионе «Висла», который украинский клуб использует как домашнюю арену для еврокубков. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что ранее главный тренер «Шахтёра» Арда Туран также провёл предматчевую пресс-конференцию, где подчеркнул важность концентрации и дисциплины в играх такого уровня.

Таким образом, обе команды подходят к встрече в напряжённой атмосфере, а любые детали подготовки могут сыграть свою роль в борьбе за выход в полуфинал турнира.